Football : le Sénégalais Habib Diarra porte Sunderland contre Burnley

Royaume-Uni
Habib Diarra a livré une performance décisive en première mi-temps, permettant à Sunderland de remporter une victoire confortable 3-0 contre Burnley, en difficulté, lors du match de Premier League lundi.
Le milieu de terrain sénégalais, recruté à Strasbourg l'été dernier, a marqué un but et en a vu un autre dévié dans les filets lors d'une première mi-temps dominée par son équipe. Chemsdine Talbi a complété le score pour les Black Cats.
Sunderland reste invaincu à domicile depuis 12 matchs, un record pour une équipe promue, et dépasse Fulham et Everton pour se hisser à la huitième place du classement.
Le premier but de Diarra à la 9e minute a été marqué par une bonne dose de chance, son tir du pied droit ayant été dévié de manière imprévisible, trompant le gardien de Burnley Martin Dubravka. Ce ballon a ensuite été attribué comme but contre son camp à Axel Tuanzebe, qui est ainsi devenu le 12e joueur de l'histoire de la Premier League à marquer trois buts contre son camp pour trois clubs différents (Manchester United, Ipswich Town et Burnley).
En revanche, le deuxième but de Diarra, marqué 23 minutes plus tard depuis presque exactement la même position, n'avait rien de chanceux. Dubravka a touché le ballon du bout des doigts, mais n'a pas pu l'arrêter.
Talbi a ajouté le troisième but après avoir déboulé sur la gauche et décoché un superbe tir. Burnley n'a pas réussi à cadrer un seul tir et a terminé la soirée à l'avant-dernière place du classement.
Les hommes de Scott Parker n'ont pas gagné en 15 matchs de championnat depuis octobre. L'équipe du Lancashire comptait sept points d'avance sur les Wolves, derniers du classement, mais cinq points de retard sur West Ham et neuf sur Nottingham Forest, quatrième avant-dernier.
01:17
CAN 2025 : la fédération sénégalaise ne fera pas appel des sanctions
01:44
Zimbabwe : du football féminin pour sensibiliser à la lutte contre le cancer
01:12
CAN 2025 : le Sénégal veut contester les sanctions contre Pape Thiaw
01:17
CAN 2025 : le verdict du jury disciplinaire de la CAF est tombé
01:10
TikTok : le Sénégalais Khaby Lame cède sa société pour 975 millions de dollars
Aller à la video
Football : décès du père du capitaine nigérian Wilfred Ndidi