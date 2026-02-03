Football : le Sénégalais Habib Diarra porte Sunderland contre Burnley

Habib Diarra a livré une performance décisive en première mi-temps, permettant à Sunderland de remporter une victoire confortable 3-0 contre Burnley, en difficulté, lors du match de Premier League lundi.

Le milieu de terrain sénégalais, recruté à Strasbourg l'été dernier, a marqué un but et en a vu un autre dévié dans les filets lors d'une première mi-temps dominée par son équipe. Chemsdine Talbi a complété le score pour les Black Cats.

Sunderland reste invaincu à domicile depuis 12 matchs, un record pour une équipe promue, et dépasse Fulham et Everton pour se hisser à la huitième place du classement.

Le premier but de Diarra à la 9e minute a été marqué par une bonne dose de chance, son tir du pied droit ayant été dévié de manière imprévisible, trompant le gardien de Burnley Martin Dubravka. Ce ballon a ensuite été attribué comme but contre son camp à Axel Tuanzebe, qui est ainsi devenu le 12e joueur de l'histoire de la Premier League à marquer trois buts contre son camp pour trois clubs différents (Manchester United, Ipswich Town et Burnley).

En revanche, le deuxième but de Diarra, marqué 23 minutes plus tard depuis presque exactement la même position, n'avait rien de chanceux. Dubravka a touché le ballon du bout des doigts, mais n'a pas pu l'arrêter.

Talbi a ajouté le troisième but après avoir déboulé sur la gauche et décoché un superbe tir. Burnley n'a pas réussi à cadrer un seul tir et a terminé la soirée à l'avant-dernière place du classement.

Les hommes de Scott Parker n'ont pas gagné en 15 matchs de championnat depuis octobre. L'équipe du Lancashire comptait sept points d'avance sur les Wolves, derniers du classement, mais cinq points de retard sur West Ham et neuf sur Nottingham Forest, quatrième avant-dernier.