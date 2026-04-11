L'ONG Sentebale porte plainte contre le Prince Harry pour diffamation

Une association caritative cofondée par le prince Harry en Afrique en hommage à sa défunte mère, la princesse Diana, l'a poursuivi en justice pour diffamation après qu'il eut démissionné de son poste de parrain l'année dernière.

Sentebale, une organisation qui vient en aide aux jeunes vivant avec le VIH au Botswana et au Lesotho, a déposé plainte le mois dernier devant la Haute Cour de Londres, selon des documents judiciaires consultés vendredi.

D'après des documents déposés en ligne, Harry et son ami Mark Dyer, administrateur de l'association caritative, font l'objet d'une plainte pour diffamation écrite ou verbale. Aucun document n'était disponible.

Des désaccords au sein de l'association caritative ont éclaté en 2023 au sujet d'une nouvelle stratégie de collecte de fonds. Harry et le prince Seeiso du Lesotho, cofondateurs de l'association, ont démissionné de leur fonction de parrains en mars 2025.

À l'époque, ils avaient déclaré que les relations entre le conseil d'administration et sa présidente, Sophie Chandauka, étaient irrémédiablement compromises. Sophie Chandauka a par la suite accusé Harry d'avoir orchestré une campagne d'intimidation et de harcèlement pour tenter de la pousser vers la sortie.

La Commission caritative d'Angleterre et du Pays de Galles a mené une enquête et a critiqué les deux parties pour avoir laissé cette affaire se dérouler au grand jour et avoir porté atteinte à la réputation de l'organisation, mais n'a trouvé aucune preuve de harcèlement ou de misogynie généralisés au sein de Sentebale.

« Les problèmes de Sentebale se sont déroulés sous les yeux du public, permettant à un conflit préjudiciable de nuire à la réputation de l'organisation caritative, risquant d'occulter ses nombreuses réalisations et de compromettre sa capacité à venir en aide aux bénéficiaires mêmes pour lesquels elle a été créée », a déclaré David Holdsworth, directeur général de la commission, dans un communiqué publié en août 2025.

Le porte-parole de Harry avait critiqué le rapport de la commission, tandis que Chandauka l'avait salué.