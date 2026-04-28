Mali : le Premier ministre au chevet des victimes des attaques

Le Premier ministre du gouvernement de transition du Mali, le général Abdoulaye Maïga, a rendu visite lundi à certains des blessés des attaques perpétrées samedi par des forces djihadistes et rebelles, qui ont coûté la vie au ministre de la Défense du pays.

Il était accompagné du général Malick Diaw, président du CNT, l'organe législatif du gouvernement de transition.

"À l’issue de cette visite, au nom du président du CNT et de la délégation qui nous accompagnait, je tiens à saluer le professionnalisme et le dévouement du personnel médical", a-t-il déclaré.

Le Mali a été frappé samedi par l’une des attaques les plus importantes jamais coordonnées contre son armée dans la capitale, Bamako, et dans plusieurs autres villes et localités. L'assaut a également mis à l’épreuve le partenaire du Mali en matière de sécurité, la Russie, qui dispose de forces sur le terrain dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Le gouvernement n’a pas communiqué le bilan des victimes de samedi et s’était contenté auparavant d’indiquer qu’au moins 16 personnes avaient été blessées lors de ce qu’il a qualifié d’attaques terroristes.

Le Premier ministre a exhorté la population à rester calme.

"Je pense que l’objectif des terroristes est de saper l’unité nationale et de nous faire peur, mais cela ne marchera jamais", a-t-il déclaré.

Avec cette vague d'attaques ce samedi, les séparatistes ont uni leurs forces, pour la première fois, à celles du groupe JNIM, lié à Al-Qaïda, qui a déclaré avoir également participé à l'attaque contre Kidal et avoir pris pour cible une ville située à l'extérieur de la capitale Bamako ainsi que trois autres villes samedi.