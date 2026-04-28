Mali : l’ONU "condamne fermement les actes de violence"

Après les attaques perpétrées au Mali le week end dernier, qui ont conduit à la mort du ministre de la Défense Sadio Camara et à la prise de la ville de Kidal, les Nations Unis réagissent.

Lors d’un point presse à New York, Stéphane Dujarric, le porte-parole du Secrétaire général, a rapporté les propos d’Antonio Guterres qui condamne ces attaques coordonnées et apporte son soutien au peuple malien.

"Le Secrétaire général appelle à un soutien international coordonné pour faire face à la menace croissante de l’extrémisme violent et du terrorisme au Sahel et pour répondre aux besoins humanitaires urgents. Il réitère son appel en faveur d’une coordination et d’une collaboration solides en matière de sécurité dans toute la région", a-t-il déclaré.

L'ONU alerte aussi sur la situation humanitaire au Mali. Avant cette dernière crise, 6,4 millions de personnes au Mali avaient déjà besoin d’aide humanitaire, tandis que 1,5 million de personnes étaient confrontées à une insécurité alimentaire aiguë.

Le Plan d’aide humanitaire et d’intervention, d’un montant de 578 millions de dollars, n’est financé qu’à hauteur de 13 %, ce qui signifie qu’il manque 76 millions de dollars, alerte Dujarric.