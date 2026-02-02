"Une Veillée au Sahel", lorsque la comédie musicale combat le terrorisme

La comédie musicale intitulée « une Veillée au Sahel » portée par une collaboration artistique entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, aborde avec sensibilité les sujets brûlants du Sahel, en faisant de l’art un espace de dialogue, de mémoire et de réflexion.

Sur la même scène à Ouagadougou, trois acteurs de trois pays à savoir le Burkina, le Mali et le Niger. Ces pays sont dûment éprouvés par les défis sécuritaires et cette comédie musicale intitulée une veille au Sahel qui fusionne théâtre, danse et musique se veut un cadre porteur d’espoir, d'amour de tolérance de paix et de cohésion sociale.

« Donc une veillée au Sahel, c’est se créer un cadre pour que les différentes communautés du Mali, du Niger du Burkina, puissent se rencontrer se réunir autour des problèmes qui nous concerne pour nous questionner, et puis essayer d’aller de l’avant, donner beaucoup d’espoir aux populations d’espérer la paix d’espérer la résilience, éveiller à nous les valeurs endogène, mais aussi c’est dire que c’est possible de travailler ensemble entre l’artiste de ces trois pays que nous pouvons créer des modalités en tout cas des circuits de cirque, de circulation et de création entre nous", délcare Paul Zoungrana, Metteur en scène de la comédie musical.

À l’image des veillées traditionnelles en Afrique, le spectacle d’une durée d’une heure 50 minutes relate l’histoire d’un jeune qui sombre dans un désespoir total au point de rejoindre un goupe terroriste avec lequel il entend se sacrifier en kamikaze. Mais à travers une veillée de transmission des valeurs endogènes, d’interrogation sur ses réalités contemporaines et de raffermissement du vivre-ensemble, il décide de déposer les armes. Un spectacle qui a permis au public de plonger au cœur de la réalité du Sahel.

« Cela nous rappelle nos valeurs ancestrales, et ils ont relaté l’histoire, je pense que c’est une belle expérience pour ce soir et le fait de redécouvrir », explique Moustapha Bara, spectateur.

Cette représentation réunit 14 artistes qui racontent l’histoire du Liptako-Gourma, entre humour, émotion et mémoire collective. Dans un contexte marqué par l’insécurité au Sahel, l’art est une arme pour ces acteurs.

« Notre arme, c’est le théâtre, c’est notre métier et nous pouvons l’utiliser et nous devons l’utiliser pour combattre pour sensibiliser pour aussi apporter notre contribution au combat actuel », estime Toudeba Bobelle, acteur burkinabè.

Fruit d’une collaboration entre trois structures culturelles de trois pays, une veillée au Sahel entend parcourir l’Afrique pour porter le message de la résilience et de fraternité.