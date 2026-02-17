Burkina Faso : sept commerçants ghanéens tués dans une attaque armée

Sept commerçants ghanéens de tomates ont été tués samedi lors d'une attaque menée par des insurgés islamistes contre la ville de Titao, dans le nord du Burkina Faso, a annoncé le ministre ghanéen de l'Intérieur.

Les victimes faisaient partie d'un groupe de 18 commerçants qui s'étaient rendus au Burkina Faso pour acheter des tomates lorsque les militants ont pris d'assaut la ville, séparant les hommes des femmes avant d'ouvrir le feu, a déclaré le ministre à une radio locale.

« Ils ont ouvert le feu, tuant presque tous les hommes présents et brûlant leurs corps avec le camion », a déclaré Mohammed Mubarak Muntaka lundi, ajoutant que les corps étaient calcinés et méconnaissables.

Trois hommes et une femme du groupe ont survécu, blessés. Les sept autres femmes sont indemnes.

Le ministre a indiqué que les corps des victimes avaient été enterrés lundi matin au Burkina Faso, en présence des commerçantes survivantes. Les autorités ghanéennes n'ont pas pu se rendre sur les lieux pour des raisons de sécurité.

Les autorités burkinabè ont passé des heures à reprendre le contrôle de la ville après l'attaque, a déclaré le ministre, ajoutant qu'elles avaient promis une escorte militaire pour transporter les survivants blessés jusqu'à la mission ghanéenne à Ouagadougou, la capitale.

Les dirigeants militaires du Burkina Faso n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par courriel.

Ces dernières années, des groupes armés islamistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont renforcé leur présence au Burkina Faso, étendant leur influence à travers la région du Sahel, faisant des milliers de morts et des millions de déplacés.