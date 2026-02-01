Zimbabwe : le football comme outil de sensibilation au cancer

Des joueuses de football adolescentes ont été réuni au Zimbabwe pour un tournoi régional des moins de 17 ans. Si le club du Lesotho Lishoeshoeba a perdu la finale face au club sud-africain Mamelodi Sundowns, ce tournoi a surtout été l’occasion pour les participantes de s’informer sur le vaccin contre le virus HPV.

Cet événement a été organisé pour promouvoir la vaccination contre le cancer du col de l'utérus.

« Le cancer est une maladie très grave. Tous les enfants devraient donc se faire vacciner pour être protégés. Nous sommes tous venus ici pour en savoir plus à ce sujet et pour apprendre à jouer au football, ce qui nous permet d'améliorer nos capacités intellectuelles. », a déclaréNteboheleng Sooane, footballeuse.

Près de 200 filles de six pays ont participé au tournoi féminin des moins de 17 ans de la CAF en décembre. Organisée par l'instance dirigeante du football africain, en collaboration avec l'UEFA, GAVI (Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination) et les ministères de la santé de plusieurs pays africains, la campagne a été baptisée « Goal Getters ».

« Certains parents empêchent leurs enfants d'aller à l'école le jour de notre visite, car ils pensent que les injections sont une méthode secrète de planning familial qui empêchera leurs enfants d'avoir des bébés. Il existe de nombreuses idées fausses, c'est pourquoi l'éducation sanitaire est un élément majeur de la campagne, et cela contribue peu à peu à améliorer la situation. », a expliqué Barbra Mashonga, infirmière communautaire.

Offert gratuitement, le vaccin contre le HPV administré aux filles âgées de 9 à 14 ans peut prévenir jusqu'à 90 % des cas de cancer du col de l'utérus, permettant ainsi aux familles d'économiser des milliers de dollars en frais de traitement plus tard dans la vie si les filles ne sont pas vaccinées, selon GAVI.