RDC : nouvelle flambée d’Ebola, au moins 65 morts

En République démocratique du Congo, une nouvelle flambée d’Ebola suscite l’inquiétude des autorités sanitaires. Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, au moins 65 personnes sont déjà mortes dans le nord-est du pays.

Près de 250 cas suspects ont également été recensés dans la province de l’Ituri, notamment dans la ville de Bunia.Des analyses préliminaires ont confirmé la présence du virus dans plusieurs échantillons. Des examens complémentaires sont en cours pour identifier précisément la souche.

Les autorités sanitaires craignent désormais une propagation au-delà des frontières de la RDC.Le risque est accentué par les déplacements de population liés aux activités minières, mais aussi par l’insécurité dans les zones touchées, qui complique le suivi des cas contacts.

La proximité avec l’Ouganda et le Soudan du Sud alimente également les préoccupations.

Face à cette situation, une réunion d’urgence a été organisée entre les autorités sanitaires régionales, l’Organisation mondiale de la santé et plusieurs laboratoires pharmaceutiques, dont Merck, Johnson & Johnson et Moderna, afin de coordonner la réponse sanitaire.