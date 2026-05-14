RDC : l’accord conclut avec les États-Unis est "inacceptable" selon le Dr Mukwege

Le médecin congolais Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix 2018, dénonce l'accord de paix négocié par les États-Unis en République démocratique du Congo. Selon le docteur, celui-ci vise davantage à piller les ressources du pays qu'à garantir la sécurité.

Washington a négocié en décembre un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles dans l’est du pays. Alors que le président Trump se vante d'avoir mis fin à la guerre au Congo, l'est du pays est toujours en proie à de violents affrontements.

L’accord de paix, qui comprend un volet économique jugé avantageux pour les entreprises américaines, est très controversé dans le pays.

"En ce qui concerne les minerais, il y a déjà des lots de minerais qui partent, mais en contrepartie, nous n’avons pas la sécurité. Et donc, c’est une diplomatie qu’on pouvait qualifier de transactionnelle au départ, mais aujourd’hui ça ressemble plutôt à de la prédation, puisque nous, nous donnons, mais en retour nous ne recevons pas la sécurité souhaitée", explique Denis Mukwege, médecin lauréat du prix Nobel de la paix.

De passage à Nairobi, où s’est tenu le forum Africa Forward, Denis Mukwege a aussi évoqué le débat sur la révision constitutionnelle dans son pays. Il juge inacceptable, la volonté du président Tshisekedi de briguer un troisième mandat.

"Il (le président de la RDC Félix Tshisekedi, ndlr) dit qu'on ne peut pas faire les élections, puisqu'il y a deux provinces qui sont en guerre, le Nord et le Sud-Kivu (...) Si on ne peut pas organiser d’élections pour cette raison, alors on ne peut pas non plus organiser de référendum pour modifier la Constitution, car il faudrait que ces deux provinces puissent également se prononcer", explique le prix Nobel de la paix 2018.

Il déplore aussi le manque d'action de la communauté internationale face aux difficultés que traversent la République Démocratique du Congo depuis plusieurs années.

"Ça étonne beaucoup de voir comment la communauté internationale peut continuer à être indifférente par rapport à la souffrance de la population congolaise et ce que nous demandons, c'est que nous soyons traités de la même façon que tous les autres peuples."

Le Dr Mukwege a remporté le prix Nobel 2018 à titre de reconnaissance pour ses décennies de travail en tant que chirurgien auprès des femmes victimes de violences sexuelles dans l'est de la RDC. Depuis sa candidature malheureuse à la présidence en 2023, il est devenu une figure de proue de l'opposition.