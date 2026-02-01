Bienvenue sur Africanews

L'Union africaine s'engage à soutenir le Niger après l'attaque de l'aéroport

By Rédaction Africanews

and Anadolu Agency

Niger

Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a condamné les récentes attaques au Niger, notamment l'assaut contre l'aéroport international Hamani Diori de Niamey.

Il a réaffirmé la solidarité du bloc avec le pays en déplorant l'attaque perpétrée par des individus armés à l'aéroport dans la nuit du 28 au 29 janvier.

Mr Youssouf a toutefois salué « la réponse rapide et efficace des forces de sécurité nigériennes », qui, selon lui, a contribué à contenir l'attaque.

Le Niger accuse la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire d'avoir aidé les assaillants de l'aéroport.

Mr Youssouf a souligné « les résultats significatifs obtenus lors de la récente opération à grande échelle dans la région de Tillabéri », qui, selon lui, a permis de neutraliser plusieurs éléments armés, de perturber les groupes terroristes et de récupérer les biens pillés à la population. La Commission de l'Union africaine était prête à continuer de soutenir les efforts du Niger.

Il a exprimé sa « profonde tristesse » face à une autre attaque meurtrière survenue le 18 janvier dans le village de Bosiye, dans l'ouest du Niger, qui a coûté la vie à une trentaine de civils.

Le président de la commission de l’union africaine a salué les efforts déployés par les autorités nigériennes pour lutter contre le terrorisme, citant les opérations menées par les forces armées. Il a déclaré que la Commission de l'Union africaine était prête à continuer de soutenir les efforts du Niger.

