Le gouvernement militaire du Niger a obtenu une aide de 91 millions de dollars du FMI.

Ce nouveau financement extérieur souligne la reconnaissance financière internationale retrouvée des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Ce financement du FMI arrive à un moment critique, alors que le Niger et les pays du Sahel s'efforcent de stabiliser leurs économies, de renforcer leurs finances publiques et de rassurer les investisseurs après des changements géopolitiques majeurs.

Cette approbation reflète la confiance durable dans les perspectives économiques du Niger, même si le pays prend ses distances par rapport aux partenariats militaires occidentaux traditionnels.

Depuis la transition politique qui a porté le général Abdourahamane Tiani au pouvoir, le Niger s'est attaché à affirmer une plus grande souveraineté économique tout en renforçant sa coopération avec les alliés régionaux confrontés à des transitions similaires.

Malgré ces changements, les institutions financières internationales restent disposées à travailler avec les gouvernements du Sahel, même si les alliances politiques évoluent. Cela souligne la distinction entre tensions politiques et continuité financière.

Selon Reuters, le FMI a approuvé environ 91 millions de dollars après avoir achevé l'examen de ses programmes de facilité de crédit élargie et de facilité pour la résilience et la viabilité.

Ce financement offre une marge de manœuvre budgétaire essentielle au gouvernement nigérien, contribuant à stabiliser les réserves de change, à soutenir les dépenses publiques essentielles et à renforcer la confiance dans la gestion financière du pays.

L'institution prévoit également que la croissance économique du Niger restera forte, à 6,7 % en 2026, ce qui témoigne de son optimisme quant à la trajectoire macroéconomique du pays.

