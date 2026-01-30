Niger : des riverains racontent les détonations à l'aéroport de Niamey

Que s’est-il passé ce jeudi, peu après minuit près de l'aéroport international de Niamey, la capitale du Niger ? Des tirs nourris et des détonations ont été entendus avant un retour au calme deux heures plus tard.

Des habitants de Niamey décrivent des tirs entendus dans la nuit près de l’aéroport, faisant craindre une attaque jihadiste. "C’étaient des tirs répétés", témoigne Ibrahim Boubacar, qui vit à proximité de l’aéroport.

"Nous avions très peur. J’avais les enfants autour de moi, chacun avec un chapelet, et nous avons prié toute la nuit pour qu’Allah nous protège, pour que chaque Nigérien prie afin que la paix revienne dans le pays", ajoute une autre habitante.

Dans un communiqué lu à la télévision publique Télé Sahel, le ministre de la Défense indique qu'un groupe de mercenaires a attaqué la base aérienne 101 de Niamey. "Quatre militaires ont été blessés et du matériel a été endommagé, dont un stock de munitions qui a pris feu."

Pour le général Abdourahamane Tiani, au pouvoir depuis le coup d'État de juillet 2023, la France, le Bénin et la Côte d’Ivoire seraient à l’origine de cette tentative de déstabilisation. Les autorités nigériennes indiquent que 20 mercenaires ont été neutralisés, 11 autres arrêtés, dont la majorité est grièvement blessée.

Le Niger, pays sahélien régulièrement touché par les violences jihadistes, est dirigé depuis plus de deux ans par Abdourahamane Tiani, chef de la junte qui a renversé en juillet 2023 le président civil élu Mohamed Bazoum.