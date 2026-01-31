Italie : ouverture du procès concernant le naufrage d'un bateau de migrants

Le procès concernant le naufrage d’un bateau de migrants en Italie s’est ouvert vendredi 30 janvier, dans le sud du pays.

La tragédie survenue en février 2023, avait coûté la vie d’au moins 94 personnes originaires d'Afghanistan, de Syrie, d'Iran et du Pakistan, désireuses de rejoindre l’Europe.

Le naufrage, qui a laissé un nombre indéterminé de disparus, s'est produit au large de Steccato di Cutro, dans la région de Calabre.

Le bateau avait quitté la Turquie.

Des corps et des débris de l'épave ont ensuite été rejetés sur les plages autour de Steccato di Cutro.

Six officiers de la garde côtière et de la police financière sont accusés de ne pas avoir lancé les opérations de sauvetage qui auraient pu empêcher le naufrage. Ils sont jugés pour homicide involontaire.

Lors du premier jour du procès, tous les accusés ont déclaré qu'ils comptaient témoigner.