L'Italie va délivrer 500 000 visas de travail à des ressortissants non-européens

Le gouvernement italien de droite a décidé de délivrer 500 000 permis de travail à des travailleurs non européens entre 2026 et 2028.

Cette augmentation du nombre de visas de travail délivrés a été décidée sous la pression des entreprises. Avec cette annonce, le gouvernement propose notamment des outils pour faire venir des travailleurs en plus des quotas.

Cette mesure est en contradiction avec les diverses politiques du pays promettant un freinage de l’immigration.

"Nous travaillons actuellement sur trois sites de construction. Il n'y a pas assez de travailleurs pour achever tous les projets.", a déclaré Arben Mece, Géomètre agréé, Novalux Construction Company.

L’objectif de cette augmentation des quotas des visas de travail délivrés et de régulariser l'important secteur de l'emploi dans ce pays qui souffre d’une population vieillissante. De plus, un grand nombre d’Italiens quittent la nation européenne à la recherche de meilleures opportunités..

"L'industrie hôtelière est énorme dans ce pays. Rien qu'à Rome, je pense qu'il y a des milliers d'établissements. Tout le monde est donc toujours à la recherche de nouveaux employés.", a indiquéGaetano Lauro - Directeur de "The Inn at the Roman Forum".

D'ici l'année prochaine, une entreprise sur trois en Italie devrait embaucher des travailleurs en dehors de l'UE, mais il y a une grave pénurie de travailleurs dans divers secteurs tels que la construction.

La décision du gouvernement italien s’inscrit dans le cadre d'une politique pluriannuelle appelée Decreto flussi... Ces entreprises n'étaient pas satisfaites de la réaction du gouvernement italien à l'égard des travailleurs non européens. Elles espèrent maintenant qu'une augmentation du flux de travailleurs leur permettra de reprendre le travail.

"Beaucoup de travailleurs qui sont ici et qui sont devenus irréguliers sont arrivés par le biais du Decreto Flussi, qui leur a permis d'entrer légalement en Italie avec une promesse de travail, mais qui ne s'est pas transformé en un contrat de travail officiel.", a expliqué Alessandra Valentini, Secrétaire générale régionale-Syndicat agricole (FLAI) .

Les chantiers de construction, les résidences de luxe au cœur de Rome ou encore les sites d’exploitation agricole emploie presque exclusivement des étrangers

Avec le Decreto Flussi, le gouvernement offre des outils supplémentaires pour répondre aux besoins des entreprises en leur fournissant des travailleurs dont elles ont besoin tout en offrant aux travailleurs des moyens légaux d'entrer dans le pays.