Libye : 10 migrants sauvés en Méditerranée par une ONG italienne

Une opération de l’ONG italienne « Mediterranea Saving Humans » en mer, dans la nuit de jeudi à vendredi, au large des côtes libyennes a permis de sauver 10 migrants.

Selon l'ONG, les migrants ont été jetés à la mer depuis un bateau « de type militaire », qui s'est approché du navire des humanitaires au nord de Tripoli, la capitale libyenne.

La Libye est devenue, depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, l'un des épicentres de l’immigration clandestine vers l’Europe. Des rapports font état de traitements dégradants infligés aux migrants dans ce pays d’Afrique du Nord.

Selon les chiffres de l’Organisation des nations unies pour les migrations, près de 24 500 personnes sont mortes ou ont disparu lors de la traversée de la Méditerranée en bateau au cours de la dernière décennie.