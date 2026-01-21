AES : au moins 31 morts dans une attaque terroriste au Niger

Des hommes armés ont attaqué un village dans l'ouest du Niger ce week-end, faisant au moins 31 morts, ont déclaré mardi des organisations étudiantes et un habitant.

L'attaque a eu lieu dimanche dans la commune de Gorouol, dans la région de Tillabéri, selon un communiqué conjoint de l'Union des étudiants originaires de la commune de Gorouol, de l'Union des étudiants nigériens et d'autres organisations étudiantes.

"Trente et une personnes ont été exécutées par des individus sans foi ni loi, et quatre autres ont été hospitalisées dans un état critique", indique le communiqué. Il ne précise pas qui est responsable de l'attaque et aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de celle-ci.

Plusieurs groupes djihadistes qui prennent pour cible à la fois les civils et les militaires opèrent au Niger, notamment une branche affiliée à l'État islamique.

Hamidou Amadou, un habitant de Gorouol, a confirmé à l'Associated Press qu'au moins 31 personnes avaient été tuées et a imputé la responsabilité de l'attaque au groupe militant État islamique au Grand Sahara.

La région de Tillabéri est limitrophe du Mali et du Burkina Faso, deux autres pays aux prises avec une insurrection croissante, et a été le théâtre d'attaques perpétrées par des groupes extrémistes au cours de la dernière décennie.

Le gouvernement militaire nigérien est arrivé au pouvoir en 2023 après avoir renversé le gouvernement démocratiquement élu du pays, promettant de mettre fin à la violence. Cependant, les données montrent que les attaques ont augmenté, une tendance également observée au Mali et au Burkina Faso, où l'armée a pris le pouvoir à la suite de coups d'État.

Selon un rapport publié en septembre dernier par Human Rights Watch, l'État islamique a intensifié ses attaques contre les civils depuis mars 2025. L'organisation de défense des droits humains a recensé au moins cinq attaques à Tillabéri, où le groupe militant aurait tué "plus de 127 villageois et fidèles musulmans, et incendié et pillé des dizaines de maisons".