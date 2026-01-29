Niger : retour au calme après des détonations près de l’aéroport de Niamey

Ce jeudi, tôt dans la matinée, des tirs nourris et de fortes détonations ont été entendus près de l'aéroport international Diori Hamani (AIDH) de Niamey, la capitale du Niger.

Les tirs ont été entendus peu après minuit, heure locale. Deux heures plus tard, le calme était revenu dans la zone.

Sur X, une vidéo amateur, publiée par le compte d’un certain “Brant Philip”, permet d'entendre ces tirs.

De l’uranium stocké à l’aéroport ?

L’incident à proximité de l'aéroport survient à un moment crucial pour l’économie nigérienne. Un important stock d’uranium est actuellement présent à l'aéroport, en attente de transit, ce qui aurait pu attiser des convoitises. Il s’agit de l’une des principales richesses du Niger.

De plus, l’aéroport est situé à une dizaine de kilomètres du palais présidentiel, ce qui confirme sa position stratégique dans la capitale. Il abrite une base aérienne, un centre de drone et le quartier général de la force conjointe de l’AES.

Depuis le coup d'État de juillet 2023, qui a conduit à la chute du régime du président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, le Niger est dirigé par le général Abdourahamane Tiani. Le pays, comme ses autres alliés de l’AES (Alliance des États du Sahel), est en proie à des attaques islamistes qui s’intensifient.

Pour l'heure, le gouvernement n’a pas communiqué sur la situation.

Plus d’informations à venir.