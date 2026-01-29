Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Niger : retour au calme après des détonations près de l’aéroport de Niamey

Niger : retour au calme après des détonations près de l’aéroport de Niamey
Archive : les partisans de la junte au pouvoir au Niger manifestent à Niamey, au Niger, le 27 juillet 2023.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Niger

Ce jeudi, tôt dans la matinée, des tirs nourris et de fortes détonations ont été entendus près de l'aéroport international Diori Hamani (AIDH) de Niamey, la capitale du Niger.

Les tirs ont été entendus peu après minuit, heure locale. Deux heures plus tard, le calme était revenu dans la zone.

Sur X, une vidéo amateur, publiée par le compte d’un certain “Brant Philip”, permet d'entendre ces tirs.

De l’uranium stocké à l’aéroport ?

L’incident à proximité de l'aéroport survient à un moment crucial pour l’économie nigérienne. Un important stock d’uranium est actuellement présent à l'aéroport, en attente de transit, ce qui aurait pu attiser des convoitises. Il s’agit de l’une des principales richesses du Niger.

De plus, l’aéroport est situé à une dizaine de kilomètres du palais présidentiel, ce qui confirme sa position stratégique dans la capitale. Il abrite une base aérienne, un centre de drone et le quartier général de la force conjointe de l’AES.

Depuis le coup d'État de juillet 2023, qui a conduit à la chute du régime du président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, le Niger est dirigé par le général Abdourahamane Tiani. Le pays, comme ses autres alliés de l’AES (Alliance des États du Sahel), est en proie à des attaques islamistes qui s’intensifient.

Pour l'heure, le gouvernement n’a pas communiqué sur la situation.

Plus d’informations à venir.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.