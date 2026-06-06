Ebola : les commerçants frustrés après la fermeture de la frontière Ouganda-RDC

Les commerçants locaux subissent de lourdes pertes depuis que l'Ouganda a fermé sa frontière avec la République démocratique du Congo par crainte d'une propagation du virus Ebola.

Leah Masika était au bord des larmes en pensant à son précieux chargement de bananes plantains, bloqué jeudi dans un long convoi de camions de part et d'autre de la frontière entre l'Ouganda et le Congo.

Sa cargaison, destinée à l'Ouganda, commençait a perdre de l'eau et serait perdue d'ici quelques heures si rien ne bougeait.

La commerçante ougandaise attendait jeudi l'autorisation des autorités pour que les camions puissent passer le poste frontière de Mpondwe, après qu'ils ont été empêchés d'entrer ou de sortir d'Ouganda dans le cadre de mesures renforcées visant à prévenir la propagation transfrontalière du virus Ebola.

"Toutes nos marchandises sont désormais là-bas en train de pourrir", a-t-elle déclaré.

Frustration

L'Ouganda a fermé sa frontière le 27 mai, près de deux semaines après la déclaration de l’épidémie d'Ebola dans la province d'Ituri, à l’est de la RDC.

Dans les premiers jours, des exceptions ont été accordées en cas d’urgence, notamment pour des raisons humanitaires, liées au fret ou à la sécurité.

Mais les autorités du district frontalier ougandais de Kasese renforcent désormais les mesures, provoquant la frustration des commerçants.

Longue de plusieurs centaines de kilomètres, la frontière entre l’Ouganda et la RDC est traversée par de nombreux sentiers pédestres en dehors des postes-frontières officiels.

Mpondwe était le principal poste-frontière ougandais pour les exportations informelles, dont la valeur était estimée à 131 millions de dollars en 2023, selon le Bureau ougandais des statistiques.

"La frontière à Mpondwe présente environ 32 points de passage non contrôlés juste de l’autre côté, sur toute sa longueur", a déclaré Arafat Bwambale, agent de surveillance à Kasese, pour défendre ces mesures.

Les autorités tentaient d’empêcher les ressortissants congolais de passer en Ouganda par plus d’une vingtaine de sentiers le long de la frontière de Mpondwe, a-t-il ajouté.

Quinze cas confirmés

"Le virus Ebola a détruit notre gagne-pain", a déclaré Ismail Mumbere, qui travaillait souvent comme vendeur ambulant de snacks au bord de la route du côté ougandais.

"On nous avait dit que les camions pourraient passer mais que les personnes n’étaient pas autorisées à traverser ; or, aujourd’hui, même les camions de marchandises sont bloqués."

L'épidémie actuelle au Congo aurait infecté plus de 1 000 personnes selon des estimations.

L'Organisation mondiale de la santé, tout en déclarant l'épidémie actuelle "urgence de santé publique de portée internationale", a déconseillé la fermeture des frontières.

L'Ouganda a confirmé 15 cas d'Ebola, tous liés à l'épidémie qui sévit dans le pays voisin, après que certains ressortissants congolais se sont rendus à Kampala, la capitale ougandaise, pour se faire soigner avant même que l'épidémie ne soit connue.