Milan-Cortina 2026 : le CIO et l'ONU appellent à une trêve pour les JO d'hiver

Alors que les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina débutent dans une semaine, les Nations unies et les organisateurs de l’événement appellent à une trêve de 52 jours dans toutes les guerres à travers le monde.

Dans la Grèce antique, la trêve était respectée par les cités-États en guerre. Elle permettait aux athlètes et aux spectateurs de se rendre en toute sécurité aux Jeux d'Olympie.

'' Pour des raisons éthiques, nous voulons faire passer le message que la trêve olympique – la trêve sacrée olympique – doit être respectée. Cela n'est peut-être pas toujours possible dans la pratique. Mais le message atteint tous les coins du globe : partout où cela est possible, nous devons nous efforcer de créer ne serait-ce qu'un petit espace de paix.'', explique Constantinos Filis, directeur du Centre international pour la trêve olympique.

La trêve proposée couvre les Jeux olympiques d'hiver du 6 au 22 février et les Jeux paralympiques du 6 au 15 mars, avec une semaine supplémentaire avant et après. Elle est soutenue par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies.

'' Si vous parvenez à maintenir un cessez-le-feu, même pendant quelques jours, vous ouvrez progressivement la voie au dialogue, car lorsque deux parties sont en conflit, elles ne peuvent pas engager de discussions constructives. Elles auront des conversations secrètes, mais celles-ci se limiteront généralement à l'échange de prisonniers ou au rapatriement des corps. Or, ce dont nous parlons ici est quelque chose de plus substantiel : une négociation qui pourrait potentiellement mettre fin à la guerre.'', déclare Constantinos Filis, directeur du Centre international pour la trêve olympique.

La première trêve olympique moderne, lors des Jeux d'hiver de 1994 à Lillehammer, en Norvège, a permis une pause dans le siège de Sarajevo. Elle a facilité l’acheminement de l’aide aux habitants désespérés de la capitale bosniaque.