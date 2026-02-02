Derniers préparatifs à Milan avant l'ouverture des JO d'hiver 2026

Milan est prête à recevoir des athlètes venus du monde entier à quelques jours du début des Jeux olympiques d’hiver 2026.

La ville du nord de l’Italie accueillera les Jeux du 6 au 22 février, en collaboration avec Cortina, une station de ski perchée dans le célèbre massif montagneux des Dolomites.

Quelque 2 900 sportifs issus de 92 délégations s’affronteront lors de 116 épreuves, du biathlon au hockey sur glace en passant par le patinage artistique.

À Milan, le village olympique a ouvert ses portes vendredi dernier et commence déjà à prendre vie. Les premiers athlètes ont emménagé dans les bâtiments construits spécialement pour ces olympiades. "L’Italie a été la première à emménager, suivie par des larges délégations allemande, tchèque et japonaise," a annoncé le comité d'organisation dans un communiqué.

Dans le reste de la ville, des lumières colorées sont projetées sur les façades historiques et des installations lumineuses décorent les rues.

Mais au-delà de l'enthousiasme et des espoirs de médailles, les Jeux à venir ont aussi suscité des manifestations pour des raisons politiques.

Des centaines de personnes se sont rassemblées samedi à Milan pour protester contre le déploiement d'agents du Service de l’immigration et des douanes des États-Unis (ICE) pendant les Jeux. La présidente du Comité international olympique, Kirsty Coventry, a qualifié la polémique autour de la venue de ces agents de "triste" distraction.

Malgré les controverses, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Milan-Cortina se déroulera le 6 février au stade olympique Milano San Siro. Des artistes prestigieux comme le ténor italien Andrea Bocelli ou la chanteuse américaine Mariah Carey y participeront.

Les Jeux olympiques seront suivis des Jeux paralympiques du 6 au 15 mars.