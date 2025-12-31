Un pneu crevé et un excès de vitesse en cause dans l'accident d'Anthony Joshua

De nouvelles révélations ont émergé sur les causes de l’accident de la route qui a blessé le boxeur britannique Anthony Joshua et tué deux de ses proches lundi au Nigeria.

Selon les premiers éléments de l’enquête de police, un pneu éclaté, provoqué par un excès de vitesse, serait à l’origine de l’accident.

Le conducteur de la voiture transportant le boxeur roulait au-dessus de la limite autorisée lorsqu'il aurait perdu le contrôle pendant une manœuvre de dépassement. Le chauffeur pourrait faire l'objet de poursuites pour conduite dangereuse.

Lundi, Anthony Joshua devait se rendre à Samagu, ville dans laquelle il possède des attaches familiales. Il voyageait sur l’autoroute reliant Lagos à Ibadan vers 11 heures lorsque son véhicule a heurté un camion à l’arrêt au bord de la route. Deux des passagers, son préparateur physique Sina Ghami et son coach personnel Latif Ayodele, sont morts sur le coup.

Légèrement blessé, l’ancien champion du monde poids lourd a quant à lui été transporté à l’hôpital à Lagos. Son promoteur a indiqué qu’il se trouvait dans un état stable.

Le boxeur de 36 ans a tout de même passé une deuxième nuit à l’hôpital, et la nature exacte de ses blessures reste inconnue.