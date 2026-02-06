Le documentaire "Sons du Mali" retrace la carrière d'Amadou et Mariam

Neuf mois après le décès de son mari et binôme, Amadou Bagayoko, Mariam Doumbia revient sur le devant de la scène avec le documentaire "Amadou et Mariam : sons du Mali".

Réalisée par le Canadien Ryan Marley, l'œuvre retrace le parcours du couple dont la renommée a très vite dépassé les frontières maliennes et même africaines.

Mariam Doumbia et Amadou Bagayoko se sont rencontrés à l’institut des jeunes aveugles de Bamako à la fin des années 1960. Pendant plus de 50 ans, le couple a enchaîné les succès et les récompenses. Depuis le décès de son mari en avril 2025, Mariam est accompagnée sur scène par Sam, leur fils, seul musicien parmi leurs trois enfants du couple.

Le documentaire "Amadou et Mariam : Sons du Mali", tourné entre 2021 et 2023 au Mali, en France et en Espagne, a été sélectionné au festival international du film documentaire (FIPADOC)