Afrique du sud : à Stellenbosch l’eau se déguste comme du vin

À Stellenbosch, en Afrique du Sud, célèbre pour ses vignobles, une nouvelle expérience attire désormais les touristes : la dégustation d’eau. Au Fine Water Tasting Room, les visiteurs peuvent découvrir les saveurs et les qualités de plusieurs eaux venues du monde entier, dans un cadre élégant similaire à une cave à vin.

Pour certains, c’est une véritable surprise. Dere Vermeulen, habituée à boire de l’eau du robinet, raconte : "Je suis une personne qui dit que l’eau, c’est de l’eau. Mais c’était vraiment très intéressant de pouvoir goûter les différentes saveurs de l’eau. Je ne pensais pas que j’allais le faire."

À l’origine de cette initiative, Nico Pieterse, l’un des rares sommeliers d’eau certifiés au monde, explique : "Ce n’est pas spécialement une expérience de connaisseur, c’est pour tout le monde, car nous buvons tous de l’eau. Nous devons tous connaître l’eau. Il y a un goût dans l’eau et associer l’eau à la nourriture, c’est vraiment quelque chose de raffiné."

Pour Pieterse, il s’agit aussi de sensibiliser à la valeur de l’eau, particulièrement dans un pays où cette ressource reste précieuse. "Quand un robinet fuit ou qu’une canalisation éclate, si l’eau avait de la valeur, on la protégerait immédiatement. Nous devons donner de la valeur à l’eau pour que les gens en prennent soin, car si elle est gratuite, elle n’a pas de valeur."

Les visiteurs peuvent goûter jusqu’à six eaux différentes, allant de sources himalayennes à des glaciers tchèques, certaines même contenant des particules d’or ou des minéraux rares. Pour des habitants comme Barend Marais, la dégustation est une expérience à la fois amusante et éducative : "Mon intérêt pour la dégustation d’eau vient de mon amour pour l’eau et de ma curiosité sur ce qu’est réellement une dégustation d’eau. Quand on en entend parler pour la première fois, on se dit ‘Haha, qu’est-ce que ça peut bien être ? L’eau, c’est de l’eau’."

Avec cette initiative, Stellenbosch offre une nouvelle manière de découvrir et valoriser l’eau, tout en rappelant son importance vitale dans un pays régulièrement confronté à des sécheresses et des pénuries.