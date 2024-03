Afrique du Sud : l'eau de plus en plus rare à Johannesburg

Le système d'approvisionnement en eau de la ville de Johannesburg est en train de s’effondrer.

Des milliers de Sud-Africains sont à ce jour affectés par une pénurie d’eau d’une ampleur sans précédent dans la plus grande ville du pays, ils sont contraints à faire la queue pour attendre l'arrivée des camions citernes municipaux qui livrent de l'eau.

Si les fortes chaleurs ont fait fondre les réservoirs de ce centre économique de 6 millions d’habitants, l'effritement des infrastructures après des décennies de négligence est également en grande partie responsable.

À Johannesburg, ville dirigée par une coalition de partis politiques, la colère monte contre les autorités en général, car les gens se demandent comment l'entretien de certains des moteurs économiques les plus importants du pays a pu déraper. Ils incriminent la mauvaise gestion des autorités et l'absence d'entretien des infrastructures vieillissantes, dont la plupart datent des années qui ont suivi la fin de l'apartheid, lorsque les services de base ont été étendus à la population noire du pays, dans une ère d'optimisme.

A l’approche de l’élection présidentielle du 29 mai, la frustration de la population menace la victoire d’un membre du Congrès national africain (ANC) au pouvoir depuis la fin de l'apartheid dans les années 1990. L’approvisionnement en eau représente l’un des plus gros défis de cette campagne.

Déjà célèbre pour ses pénuries d’électricité, l’Afrique du Sud est en train d'adopter un terme appelé "watershedding" - la pratique de se priver d'eau - à partir du terme loadshedding, ou pratique de se priver d'électricité.

Thabisile Mchunu, une habitante de Soweto, dans la banlieue de Johannesburg, n'est pas sûre que ses voisins et elle-même puissent en supporter davantage : "C'est un véritable défi, une période très difficile pour mon âge que de devoir être ici à porter ces seaux de 20 litres et le plus triste, c'est que nous ne savons pas quand nos robinets seront à nouveau mouillés" a-t-elle déclaré.

Une bouteille d'eau de cinq litres (1,3 gallon) se vend 25 rands (1,30 dollar américain), ce qui est cher pour la plupart des gens dans un pays où plus de 32 % de la population est au chômage.

Au cours du week-end, les autorités chargées de la gestion de l'eau dans la province de Gauteng, qui englobe Johannesburg et la capitale, Pretoria, ont informé les responsables des deux villes que l'absence de réduction de la consommation d'eau pourrait entraîner un effondrement total du système d'adduction d'eau.

Cela signifie que les réservoirs passeraient sous la barre des 10 % de leur capacité et devraient être fermés pour être réapprovisionnés.

Il pourrait en résulter des semaines sans eau dans les robinets, à un moment où le temps chaud maintient la demande en eau à un niveau élevé.

Aucune sécheresse n'a été officiellement déclarée, mais les autorités demandent aux habitants de conserver l'eau qu'ils peuvent trouver.

La Journée mondiale de l'eau, qui aura lieu vendredi, rappelle une fois de plus la nécessité d'économiser l'eau.

Le suivi de l'utilisation de l'eau par les municipalités a révélé que 40 % de l'eau de Johannesburg est gaspillée en raison de fuites, notamment de ruptures de canalisations.

Un conseiller municipal de Soweto, Lefa Molise, a déclaré à l'Associated Press qu'il n'était pas optimiste quant à la résolution prochaine de la pénurie d'eau : "Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de rapports concrets ni de statut concret ou de statu quo nous permettant de savoir quand l'eau sera rétablie. Et tant que nous sommes bloqués, notre communauté est bloquée, nous avons demandé à Johannesburg Water, au moins de nous donner et de nous fournir les réservoirs d'eau, qui, si vous les regardez de manière calculée et géographique, vous vous rendrez compte qu'ils ne sont même pas suffisants." a-t-il indiqué.

Rand Water, l'organisme public qui fournit de l'eau à plus d'une douzaine de municipalités de la province de Gauteng, a également demandé aux habitants de réduire leur consommation.

Les réservoirs interconnectés qui alimentent son réseau sont aujourd'hui à 30 % de leur capacité, et une forte demande sur l'un d'entre eux se répercute sur tous les autres.

Mardi, le maire de Johannesburg, Kabelo Gwamanda, a déclaré qu'une centrale électrique alimentant l'une des principales stations de pompage d'eau de la ville avait été frappée par des éclairs, ce qui avait entraîné une panne de la station.