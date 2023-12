Au Kenya, une ONG distribue des seaux filtrants pour de l'eau potable

A Athi River, près de Nairobi, la capitale du Kenya, faute de réseau de distribution d’eau, les habitants doivent se contenter de source d'eau souvent impropre à la consommation, avec les risques de maladies hydriques.

Les stations de distribution d’eau existantes ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Des filtres d’eau distribués par des groupes locaux soulagent désormais les ménages.

"L'eau de cette région est contaminée. J'ai souvent été malade et je me suis rendue à l'hôpital où l'on m'a fait passer des tests et diagnostiqué une typhoïde, un parasite ou une diarrhée. Faire bouillir l'eau coûte cher parce que le gaz est cher et nous n’avons pas d’argent, alors nous devons boire de l'eau sale. Mais le filtre à eau que l'on m'a donné va contribuer à réduire un grand nombre de maladies et d'infections.’’, explique Josephine Mutile, habitante du district d'Athi River.

Ce filtre c’est ce dispositif de la taille d’une petite bouteille équipé d'un tuyau d'arrosage fixé à un seau. Il permet de rendre l’eau de la rivière potable.

" Quand nous n'avions pas ce seau (filtrant), nous souffrions vraiment. Nous nous rendions sans cesse à l'hôpital parce que l'eau que nous utilisions était sale. Même en la faisant bouillir, tous les germes ne sont pas éliminés. Mes enfants se plaignaient, mon mari aussi, ils avaient la diarrhée, des maux de ventre et la typhoïde. Mais depuis que nous l'avons , nous filtrons notre eau et tous nos problèmes de santé ont disparus.'', déclare Elizabeth Mwikali, habitante du district d'Athi River.

Environ 600 ont été distribuées aux ménages de quatre quartiers de la rivière Athi par l’association à but non lucratif Bucket Ministry. Elle prévoit de porter ce nombre à 6 000 à Nairobi et dans d'autres régions du Kenya.

"Il (le filtre à eau) fonctionne selon le système de la dialyse rénale, c'est-à-dire qu'il filtre tous les agents pathogènes ou tous les germes qui causent des maladies d'origine hydrique. Il est donc conçu de manière à avoir de petits trous, très, très minuscules, des micro-trous qui ne permettent pas aux particules qui causent les maladies hydriques de passer à travers le filtre.", a souligné Derrick Mesulamu, directeur exécutif, The Bucket Ministry.

Les données du ministère de la santé du comté de Machakos, dont Athi River fait partie, indiquent que 4 cas sur 10 dans les cliniques de santé publique de la région sont liés à des maladies transmises par l'eau.

Au moins 10 personnes sont décédées à la suite d'une épidémie de choléra dans la zone de Mavoko, dans la région, entre octobre et mars de l'année dernière.