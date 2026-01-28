Bienvenue sur Africanews

Éthiopie : 22 personnes arrêtées pour traite d'êtres humains

Des migrants éthiopiens marchent sur les rives de Ras al-Ara, à Lahj, au Yémen, après avoir débarqué d'un bateau, le 26 juillet 2019   -  
Copyright © africanews
Nariman El-Mofty/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec AFP

Ethiopie

La police éthiopienne a déclaré avoir arrêté 22 personnes accusées d'avoir fait passer clandestinement près de 2 000 personnes, dans le cadre d'un vaste réseau qui a causé la mort d'au moins deux personnes et rapporté des millions aux accusés.

Ce vaste pays est l'un des principaux points de départ du continent pour les migrants vers le Golfe et l'Europe, et un haut lieu des escroqueries et des trafiquants.

La police a déclaré mardi soir que les accusés avaient formé des "gangs criminels" et avaient donné aux personnes "de faux espoirs qu'elles entreraient en Europe et mèneraient une vie meilleure après avoir traversé la Libye".

Au lieu de cela, les migrants ont été détenus dans des entrepôts libyens, contraints de contacter leurs familles pour obtenir de l'argent, et essentiellement "retenus en otages jusqu'au paiement de la rançon".

Le gang a gagné plus de 2,16 milliards de birr (13 millions de dollars) en faisant passer 1 800 personnes, ce qui a entraîné au moins deux décès et 15 disparitions, selon la police.

En août, l'Éthiopie a condamné cinq personnes à mort pour trafic d'êtres humains, ont rapporté les médias d'État, bien que le pays n'ait procédé à aucune exécution depuis 2007, selon la Coalition mondiale contre la peine de mort.

