Éthiopie : un vaste réseau de trafic d’êtres humains démantelé

La police éthiopienne a annoncé l’arrestation d’un « dangereux trafiquant d’êtres humains international » et de neuf complices, accusés d’avoir fait passer clandestinement plus de 3 000 migrants vers la Libye.

Selon les autorités, ce réseau, sous enquête depuis 2018, recrutait des jeunes originaires d’Éthiopie, mais aussi du Soudan, d’Érythrée, de Djibouti, du Kenya et de Somalie. Tous espéraient rejoindre l’Europe en transitant par la Libye.

Séquestration et violences en Libye

Une fois arrivées en Libye, les victimes étaient retenues dans cinq entrepôts contrôlés par le réseau. Les trafiquants exigeaient des rançons élevées auprès des familles.

D’après la police, les migrants qui ne pouvaient pas payer étaient soumis à des traitements extrêmement violents : privation de nourriture, passages à tabac, coups de câbles électriques, ou encore enchaînement des mains et des pieds.

Certaines victimes auraient été brûlées, des femmes violées, et plusieurs personnes tuées sous la torture.

Au total, les autorités estiment que plus de 3 000 personnes ont été victimes de ce réseau. « Plus de 100 personnes ont été tuées et plus de 50 femmes violées », précise le communiqué de la police.

Dix suspects, sept hommes et trois femmes, ont été arrêtés, et leurs photos d’identité judiciaire ont été rendues publiques.

L’enquête, menée avec le soutien du projet ROCK d’Interpol, financé par l’Union européenne, a permis d’interroger plus de 100 victimes et membres de leurs familles.

Les autorités estiment que le réseau criminel a généré environ 20 millions de dollars.

L’opération a également permis d’identifier plus de 70 trafiquants d’êtres humains opérant en Éthiopie et à l’étranger.