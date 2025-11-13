Soudan du Sud : Salva Kiir limoge le vice-président Benjamin Bol Mel

Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a démis mercredi Benjamin Bol Mel de ses fonctions de deuxième vice-président du pays. Poste qu’il occupait depuis février.

Alors que celui que l’on présentait déjà comme le dauphin du chef de l’État a aussi perdu son poste de numéro deux du parti au pouvoir. Ainsi que son grade de général. Une triple sanction pour Bol Mel déjà dans le viseur des États-Unis pour corruption présumée depuis 2017.

Le président sud-soudanais a aussi limogé le gouverneur de la banque centrale et le directeur de l'administration fiscale, tous deux considérés comme proches de Bol Mel.

Des décisions prises dans un contexte politique et sécuritaire more à Juba. Les élections générales se font toujours depuis le glissement du calendrier en 2022 et 2024. Alors que le vice-président Riek Machar, principal rival de Kiir, est en détention depuis mars pour des accusations de trahison. Une détention à l’origine de l’intensification des combats entre l’armée et des groupes armés.

Le Soudan du Sud a basculé dans la violence deux ans après son indépendance du Soudan en 2011. Les violences ont fait environ 400 000 morts entre 2013 et 2018.