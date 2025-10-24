Soudan du Sud : la situation sécuritaire s'empire, selon un rapport officiel

Au Soudan du Sud, la Commission de surveillance de l’accord de paix a révélé une importante dégradation de la situation sécuritaire du pays.

De fin juillet à fin septembre, les combats récurrents entre les signataires de l’accord de paix de 2018 dans cinq des dix États ont amplifié l'impasse dans laquelle ce pays est plongé depuis quelques années.

C'est la conclusion du rapport trimestriel publiée jeudi par l'organe d'évaluation, qui indique que 2025 est l'année la plus difficile pour le traité de paix au Soudan du Sud.

La Commission de surveillance de l’accord de paix est placée sous la responsabilité de l’autorité intergouvernementale pour le développement (Igad), en Afrique de l'Est.

Les tensions politiques et une dislocation des instances de l’accord de paix auraient fortement multiplié les affrontements, alors que le procès du vice-président Riek Machar et de ses partisans est toujours en cours à Juba.

Par ailleurs, le rapport accable le pouvoir du président Salva Kiir de décision unilatérales, notamment la récente promotion de plus de 20 juges sans concertation avec l’opposition.