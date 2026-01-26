La rue gronde après la mort d'un Américain tué par des agents de l'ICE

Bravant le froid glacial, des dizaines d'habitants de Minneapolis, de New York, de Californie et d'autres villes ont battu le pavé samedi pour crier leur ras-le bol et leur colère suite à la mort d'Alex Pretti, un citoyen américain et infirmier, tué par les agents des services des douanes et de la protection des frontières.

Son décès vient aggraver une situation déjà tendue depuis celui de Renee Good, une autre Américaine tuée par balles le 7 janvier par la police de l'immigration, l'autre organe en charge de la politique anti-migrants de l'administration de Donald Trump.

Nous avons donc maintenant deux Minnesotains morts. Nous n'avons pas eu le temps de raconter l'histoire de Renee, poète, mère et avec esprit brillant, et maintenant nous racontons l'histoire d'Alex. Ma question est donc la suivante : quel est votre plan, Donald Trump ? Quel est votre plan ? Que devons-nous faire pour que ces agents fédéraux quittent notre État ? a critiqué Tim Walz, gouverneur du Minnesota.

Dimanche, ils étaient nombreux à se recueillir devant un mémorial de fortune dressé en hommage à Alex Pretti, sur le lieu des tirs. L'Etat de Minnesota a saisi la justice pour demander la suspension des opérations de la police de l'immigration sur son territoire. Le procureur général de la ville a annoncé avoir déposé une plainte contre les agents fédéraux.

Mais l'administration Trump accuse les Démocrates d'être responsable de la situation actuelle. Dans une lettre, la procureure générale Pam Bondi a exigé des autorités de Minnesota des dossiers des bénéficiaires des aides sociales et de coopérer avec les forces de l'ordre fédérales pour dégager les immigrés illégaux violents et criminels.