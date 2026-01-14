États-Unis : gel des visas d’immigrant pour 75 pays, dont 26 en Afrique

Les États-Unis ont annoncé mercredi le gel des procédures de visas d’immigrant pour 75 pays, dont 26 pays africains. Une décision qui s’inscrit dans le cadre du durcissement de la politique migratoire engagé par Donald Trump depuis son retour au pouvoir.

Ces visas concernent les personnes souhaitant s’installer durablement aux États-Unis. La mesure entrera en vigueur le 21 janvier et ne s’appliquera pas aux visas de non-immigrant, notamment les visas temporaires de tourisme ou d’affaires. Selon le département d’État, ce gel restera en place tant que les autorités américaines ne seront pas en mesure de garantir que les nouveaux immigrants ne deviendront pas une charge pour les finances publiques. Washington affirme vouloir mettre fin à ce qu’elle considère comme un abus du système d’immigration.

Ce durcissement s’accompagne d’une intensification des contrôles. Le département d’État indique avoir révoqué plus de 100 000 visas depuis le retour de Donald Trump, un chiffre record sur un an. De son côté, le ministère de la Sécurité intérieure affirme que plus de 605 000 personnes ont été expulsées au cours des derniers mois, tandis que 2,5 millions d’autres auraient quitté le territoire américain volontairement.

Une politique migratoire de plus en plus stricte, qui suscite de vives inquiétudes dans les pays concernés, notamment en Afrique.