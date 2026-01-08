Manifestations à Minneapolis pour une Américaine tuée par l'ICE

Mercredi, une foule s'est rassemblée à Minneapolis pour manifester et organiser une veillée en hommage à une femme tuée lors de la dernière vague de répression contre les immigrés menée par l'administration Trump.

Cette automobiliste de Minneapolis a été abattue lors de la dernière opération menée par les services de l'immigration et des douanes dans la ville. Les autorités fédérales ont qualifié cet incident d'acte de légitime défense de la part d'un agent, mais le maire de la ville l'a qualifié d'« imprudent » et d'inutile.

La femme de 37 ans a été abattue d'une balle dans la tête devant un membre de sa famille dans un quartier résidentiel enneigé au sud du centre-ville de Minneapolis, à quelques pâtés de maisons de certains des plus anciens marchés immigrés et à environ 1,6 kilomètre de l'endroit où George Floyd a été tué par la police en 2020.

Son meurtre, survenu après 9h30, a été filmé par des témoins, et la fusillade a rapidement attiré une foule importante de manifestants en colère. Dans la soirée, des centaines de personnes se sont rassemblées pour une veillée afin de pleurer sa mort et d'exhorter le public à résister aux agents chargés de l'application des lois sur l'immigration. Certains brandissaient des pancartes contre l'ICE et scandaient « Pas de Trump, pas de troupes. Nous ne tolérerons pas l'ICE ».

À quelques pâtés de maisons au nord, des voitures et des barricades improvisées bloquaient l'avenue principale.

La foule a exprimé sa colère envers les agents locaux et fédéraux présents sur place, notamment Gregory Bovino, un haut responsable des douanes et de la police des frontières américaine qui a été le visage des opérations de répression à Los Angeles, Chicago et ailleurs. Dans une scène qui rappelait les opérations de répression contre les immigrants à Los Angeles et Chicago, les passants ont hué les agents et ont soufflé dans des sifflets, devenus omniprésents pendant ces opérations.

Les manifestants ont scandé « Honte à vous » et « ICE hors du Minnesota ! » tout en suivant les véhicules officiels et en leur lançant des boules de neige. Cette fusillade marque une escalade dramatique dans la dernière série d'opérations de contrôle de l'immigration menées dans les grandes villes sous l'administration Trump. La mort de cette femme de Minneapolis, dont le nom n'a pas été immédiatement divulgué, est au moins la cinquième liée aux opérations de répression contre les immigrants.

Les villes jumelles sont en état d'alerte depuis que le DHS a annoncé mardi avoir lancé l'opération, qui est au moins en partie liée à des allégations de fraude impliquant des résidents somaliens. Lors de sa visite au Texas, Noem a confirmé que le DHS avait déployé plus de 2 000 agents dans la région et a déclaré qu'ils avaient déjà procédé à « des centaines et des centaines » d'arrestations.

Le chef de la police de Minneapolis, Brian O'Hara, a brièvement décrit la fusillade aux journalistes, mais, contrairement aux responsables fédéraux, il n'a donné aucune indication laissant penser que la conductrice de 37 ans avait tenté de blesser quelqu'un. Il a déclaré qu'elle avait reçu une balle dans la tête.