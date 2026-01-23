CAN 2025 : Mohammed VI appelle à la fraternité après une finale "tendue"

La finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc restera marquée par les tensions sur et en dehors du terrain.

Mais après les polémiques, place à l’apaisement. Dans un communiqué officiel, le Roi Mohammed VI a brisé le silence. Malgré la défaite du Maroc en finale, il a souligné la fierté du pays d’avoir accueilli la compétition. Le souverain a rappelé que la fraternité africaine doit primer sur les tensions passagères.

Pour lui, cette CAN, malgré les incidents de la finale, reste une réussite collective. Ce message fait écho aux appels à l’apaisement lancés par les autorités sénégalaises après la rencontre du 18 janvier.

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, avec son homologue marocain appelait au calme, et à la prudence. Pour les dirigeants sénégalais et marocains rien ne doit altérer les liens historiques entre les peuples africains. La CAN 2025, malgré ses ombres, a aussi été un moment de célébration continentale.