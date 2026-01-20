Dakar en liesse : le Sénégal célèbre son sacre continental

Sénégal
Des dizaines de milliers de Sénégalais ont envahi mardi les rues de Dakar pour fêter le triomphe des Lions de la Teranga en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, transformant la capitale en un immense théâtre de joie populaire.
Mardi, Dakar a vibré au rythme de la victoire des Lions de la Teranga. Après leur succès 1-0 face au Maroc en finale de la CAN, les joueurs ont défilé dans la ville à bord d’un bus à deux étages, salués par la foule tout au long du parcours.
Les avenues de la capitale se sont transformées en une immense fête nationale, entre chants, percussions, drapeaux tricolores et feux d’artifice. La ferveur a passé les frontières, avec des rassemblements de supporters sénégalais également observés en Europe.
Malgré la controverse survenue en fin de match (les joueurs ayant brièvement quitté le terrain pour contester une décision arbitrale), l’euphorie populaire est restée intacte. La journée s’est conclue avec l’annonce d’une réception officielle au palais présidentiel, où les champions africains seront honorés pour leur triomphe historique.
