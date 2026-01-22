Afrique du Sud : inondations dévastatrices au parc Kruger

Le célèbre parc national Kruger, en Afrique du Sud, a subi des dégâts importants lors des récentes inondations causées par des pluies torrentielles et des crues record. Les infrastructures endommagées pourraient coûter plus de 30 millions de dollars pour être réparées.

Les fortes pluies ont entraîné la suspension des visites, l’évacuation des visiteurs et du personnel par avion, ainsi que la fermeture de 15 camps. Plus de 500 employés sont restés bloqués dans le parc, attendant le retrait des eaux pour pouvoir quitter les lieux.

Les ponts, routes, logements et installations électriques et hydrauliques ont été gravement touchés. La perte de revenus touristiques pourrait mettre en péril le budget de fonctionnement de l’ensemble des parcs nationaux sud-africains, gérés par SANParks.

La faune emblématique, notamment les fameux « Big Five » : éléphant, lion, rhinocéros, léopard et buffle, a majoritairement échappé aux crues en se déplaçant vers des zones plus élevées.

Les inondations menacent également le Mozambique, les grands fleuves de la région, tels que le Limpopo, le Luvuvhu, le Shingwedzi, l’Olifants et le Sabi, coulant d’ouest en est vers le pays voisin.

Le gouvernement sud-africain a lancé un fonds spécial pour la reconstruction du parc Kruger et appelle à des dons locaux et internationaux.

Ces inondations rappellent la vulnérabilité croissante des régions face aux catastrophes naturelles et au changement climatique, alors que des dizaines de personnes ont déjà perdu la vie et que des centaines de milliers ont été déplacées dans le nord-est de l’Afrique du Sud et au Mozambique.