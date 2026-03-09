Kenya : les inondations à Nairobi portent le bilan à 42 morts

De violentes pluies se sont abattues sur le Kenya depuis vendredi, provoquant des crues soudaines et des inondations meurtrières dans plusieurs régions du pays. Selon un communiqué gouvernemental publié tard dimanche soir, le bilan humain s’élève désormais à 42 morts, soit presque le double de l’estimation initiale de 23 victimes.

À Nairobi, la capitale, les précipitations torrentielles ont submergé des routes, emporté des véhicules et perturbé le trafic aérien au principal aéroport du pays. Les inondations ont également laissé de nombreux automobilistes bloqués pendant des heures sur des axes transformés en torrents.

Le chef de la police de Nairobi, George Seda, a indiqué que certaines victimes s’étaient noyées tandis que d’autres avaient été électrocutées. Les autorités redoutent que le nombre de morts continue d’augmenter, les opérations de recherche et de sauvetage étant toujours en cours.

Les pluies ont également touché des zones touristiques. Dans la réserve nationale du Maasai Mara, dans le sud-ouest du pays, des touristes et des membres du personnel ont été évacués par hélicoptère après que les eaux ont envahi certaines parties du site. Les autorités précisent que la majorité des visiteurs avaient toutefois quitté les lieux avant les précipitations les plus intenses.

Face à l’ampleur des dégâts, les équipes de secours, comprenant notamment l’armée et plusieurs agences gouvernementales, poursuivent leurs interventions à travers le pays. « La mission de recherche se poursuit afin de retrouver et de récupérer les corps de toutes les victimes des inondations », a déclaré le ministre de la Fonction publique et du Développement du capital humain, Geoffrey Kiringa Ruku.

Les inondations ont causé d’importants dommages aux infrastructures et aux moyens de subsistance. Les autorités indiquent toutefois que 172 véhicules emportés par les flots ont pu être récupérés.

Samedi, le président William Ruto a ordonné le déblocage immédiat de l'aide alimentaire provenant des réserves stratégiques nationales afin de soutenir les familles touchées.

Le Kenya est entré depuis la fin février dans la saison des « longues pluies », une période qui provoque régulièrement inondations et glissements de terrain. Ces dernières années, ces phénomènes ont causé des centaines de morts et déplacé des milliers d’habitants.

Selon de nombreux scientifiques, le réchauffement climatique accentue l’intensité de ces événements météorologiques en Afrique de l’Est, en concentrant les précipitations sur des épisodes plus courts mais plus violents. Une étude publiée en 2024 par le groupe World Weather Attribution a ainsi conclu que le changement climatique avait rendu les pluies dévastatrices dans la région environ deux fois plus probables.