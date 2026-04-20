Le Mozambique s’inspire du modèle chinois pour stimuler sa croissance

En visite d’État en Chine, le président mozambicain Daniel Chapo a exprimé sa volonté de s’appuyer sur l’expertise industrielle chinoise afin d’accélérer la modernisation des infrastructures et le développement durable de son pays, notamment dans les secteurs des transports, de l’énergie et de l’agriculture.

Arrivé à Changsha, capitale de la province du Hunan, pour une visite de plusieurs jours, le chef de l’État a parcouru plusieurs sites industriels de pointe. Il y a découvert des solutions énergétiques intelligentes, des équipements de terrassement automatisés ainsi que des unités de transformation agricole hautement mécanisées, illustrant le niveau avancé de l’industrie manufacturière chinoise.

Au cours de ces visites, Daniel Chapo a souligné l’intérêt direct de ces technologies pour un pays encore largement rural, où près de deux tiers de la population vivent de l’agriculture. Il a insisté sur la nécessité d’accroître la productivité agricole grâce à la mécanisation, tout en comblant les déficits en infrastructures, notamment routières et portuaires.

« Le Mozambique est en pleine phase de construction de routes, de ponts et d’infrastructures diverses. Les solutions observées ici répondent précisément à nos besoins », a-t-il déclaré, évoquant également la possibilité d’implanter des unités industrielles similaires sur le sol mozambicain.

Le président a par ailleurs salué la présence des entreprises chinoises sur le continent africain, citant notamment la Tanzanie et l’Afrique du Sud, et a invité davantage d’investisseurs à s’engager au Mozambique.

Un forum d’affaires Chine-Mozambique a permis la signature de plusieurs accords-cadres dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie verte et la biomédecine, illustrant l’élargissement de la coopération bilatérale.

Dans une perspective plus large, Daniel Chapo a établi un parallèle entre le prochain plan quinquennal chinois (2026-2030) et les priorités de développement de son pays, estimant que les deux stratégies sont complémentaires. Il a salué la vision de la Chine, portée par la coopération Sud-Sud, comme un « modèle de développement mondial ».

Cette visite intervient à l’invitation du président chinois Xi Jinping, qui doit s’entretenir officiellement avec son homologue mozambicain. Le programme de Daniel Chapo prévoit également une étape dans la province du Qinghai.