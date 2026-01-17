Mozambique : Maputo et Boane sous les eaux, des centaines de milliers de sinistrés

Depuis le 21 décembre, de fortes pluies ont provoqué des inondations majeures dans le sud du Mozambique, submergeant routes, habitations et terrains agricoles. Dans les zones basses autour de la capitale Maputo et du district de Boane, les habitants sont confrontés à une montée des eaux qui rend les déplacements extrêmement dangereux.

Sónia André, vendeuse de légumes à Boane, témoigne de la violence des crues : « Très effrayée... À l'aller, tout allait bien. J'y suis allée à pied et c'était praticable... Au retour, c'était compliqué... Oui, l'eau est puissante.... Mais grâce à Dieu, nous avons réussi... Nous sommes vivants. Merci à Dieu. »

Les autorités locales multiplient les efforts pour évacuer les populations. L’administrateur de Boane, Lázaro Mbambamba, insiste sur la gravité de la situation :

« Notre principal défi consiste à convaincre les habitants de quitter leurs domiciles. Aujourd’hui, plus que jamais, nous les exhortons à évacuer les zones à risque. Nous agissons en coordination avec les forces armées et le commandant, notre partenaire sur le terrain. Il n’y a aucune tolérance pour ceux qui demeurent dans les secteurs dangereux : ils doivent partir volontairement, ou bien le gouvernement, en collaboration avec les forces de défense, procédera à leur évacuation forcée, conformément à l’alerte rouge en vigueur. »

Dans le district de Boane, à 30 km de Maputo, de nombreuses familles restent isolées et certaines routes sont impraticables. Les équipes de secours distribuent aide alimentaire et assistance, tandis que des écoles ont été identifiées pour accueillir les familles déplacées.