Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Ouganda : le fils de Museveni dit "prier pour la mort de Bobi Wine"

Le lieutenant-général Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais Yoweri Museveni, assiste à une cérémonie d'"action de grâce" à Entebbe, en Ouganda, le 7 mai 2022   -  
Copyright © africanews
Hajarah Nalwadda/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec AFP

Ouganda

Le chef militaire ougandais demande à Bobi Wine, leader de l'opposition en fuite, de se rendre. Muhoozi Kainerugaba a déclaré qu'il priait pour la mort du candidat à la présidentielle. Il lui a donné 48 heures pour se rendre à la police à la suite du scrutin controversé du 15 janvier dernier.

L'ancienne pop star Bobi Wine a déclaré avoir fui un raid militaire sur sa maison quelques heures avant que le président sortant Yoweri Museveni ne soit déclaré vainqueur écrasant de l'élection présidentielle de la semaine dernière.

Wine, qui a terminé deuxième, a dénoncé des fraudes généralisées lors du scrutin. Il a publié plusieurs déclarations depuis samedi depuis des lieux tenus secrets.

Le chef militaire Muhoozi Kainerugaba, est aussi le fils du président Yoweri Museveni, proclamé vainqueur d’un septième mandat.

Resté discret durant la campagne électorale de son père, il est sorti du silence pour menacer Bobi Wine de mort après que ce dernier ait annoncé qu’il ne saisissait pas la justice pour contester sa défaite.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.