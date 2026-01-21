Ouganda : le fils de Museveni dit "prier pour la mort de Bobi Wine"

Le chef militaire ougandais demande à Bobi Wine, leader de l'opposition en fuite, de se rendre. Muhoozi Kainerugaba a déclaré qu'il priait pour la mort du candidat à la présidentielle. Il lui a donné 48 heures pour se rendre à la police à la suite du scrutin controversé du 15 janvier dernier.

L'ancienne pop star Bobi Wine a déclaré avoir fui un raid militaire sur sa maison quelques heures avant que le président sortant Yoweri Museveni ne soit déclaré vainqueur écrasant de l'élection présidentielle de la semaine dernière.

Wine, qui a terminé deuxième, a dénoncé des fraudes généralisées lors du scrutin. Il a publié plusieurs déclarations depuis samedi depuis des lieux tenus secrets.

Le chef militaire Muhoozi Kainerugaba, est aussi le fils du président Yoweri Museveni, proclamé vainqueur d’un septième mandat.

Resté discret durant la campagne électorale de son père, il est sorti du silence pour menacer Bobi Wine de mort après que ce dernier ait annoncé qu’il ne saisissait pas la justice pour contester sa défaite.