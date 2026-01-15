Ouganda : l'opposant Bobi Wine dénonce la coupure d'Internet en plein jour de vote

Le candidat de l'opposition ougandaise Bobi Wine a dénoncé la coupure d'Internet dans le pays alors qu'il votait jeudi lors de l'élection présidentielle.

L'accès à Internet a été coupé mardi en Ouganda par l'agence gouvernementale chargée des communications, qui a invoqué la désinformation, la fraude électorale et l'incitation à la violence.

La fermeture a affecté le public et perturbé des secteurs critiques tels que le secteur bancaire.

« Internet a été coupé dans tout le pays. Cette mesure vise à faciliter la manipulation prévue du régime, sinon pourquoi le peuple ougandais se verrait-il refuser le droit de communiquer et pourquoi les élections ougandaises devraient-elles se dérouler dans l'opacité ? », a déclaré Wine après avoir voté à Kampala.

L'élection présidentielle en Ouganda a été marquée jeudi par de nombreux retards, en plus d'une coupure d'Internet qui a duré plusieurs jours et qui a été critiquée comme une tactique antidémocratique dans un pays où le président est au pouvoir depuis 1986.

Certains bureaux de vote sont restés fermés pendant près de quatre heures après l'heure d'ouverture prévue à 7 heures du matin en raison de « problèmes techniques », selon la commission électorale nationale, qui a demandé aux agents électoraux d'utiliser les registres papier afin de s'assurer que ces difficultés n'empêchent aucun électeur de voter.

Le président Yoweri Museveni, âgé de 81 ans, est confronté à sept autres candidats, dont Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi Ssentamu, qui appelle à un changement politique.

Ce pays d'Afrique de l'Est, qui compte environ 45 millions d'habitants, compte 21,6 millions d'électeurs inscrits.

Selon la commission électorale, les bureaux de vote devraient fermer à 16 heures jeudi.

Les résultats doivent être annoncés dans les 48 heures, conformément à la Constitution.

Wine a affirmé qu'il y avait eu fraude électorale, soulignant que les machines d'identification biométrique des électeurs ne fonctionnaient pas dans les bureaux de vote.

Museveni a déclaré aux journalistes qu'il avait été informé que les machines biométriques étaient inutilisables dans certains bureaux de vote et qu'il soutenait la décision de l'organisme électoral de revenir aux registres d'inscription papier.

Il n'a pas commenté l'allégation de fraude.