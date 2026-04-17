Bénin : la Cour constitutionnelle confirme l'élection de Romuald Wadagni

La Cour constitutionnelle du Bénin a confirmé jeudi la victoire du ministre des Finances, Romuald Wadagni, à l'élection présidentielle qui s'est tenue ce week-end dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

M. Wadagni, 49 ans, protégé politique du président sortant Patrice Talon, a été déclaré vainqueur du scrutin de dimanche avec 94,27 % des voix, tandis que son adversaire, Paul Hounkpè, n'a recueilli que 5,73 % des suffrages. Le taux de participation s'est élevé à 63,57 %, selon la Cour. Le candidat de l'opposition dispose de cinq jours pour déposer un recours avant que la Cour ne proclame les résultats définitifs.

Les analystes s'attendaient à une large victoire de M. Wadagni compte tenu du soutien de M. Talon, qui quitte ses fonctions après avoir dirigé le pays pendant 10 ans. M. Talon a été accusé d'avoir restreint l'opposition à l'approche de l'élection.

Renaud Agbodjo, chef des Démocrates, le principal parti d'opposition, n'a pas pu se présenter aux élections après avoir échoué à obtenir l'approbation parlementaire requise en vertu d'une nouvelle loi que l'opposition estime avoir été conçue pour restreindre le champ de la compétition.

Wadagni devra faire face à une insurrection croissante dans le nord du pays. L'année dernière, un groupe de soldats a mené une tentative de coup d'État manquée visant à renverser Talon.