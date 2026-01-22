Mali : un poste de ministre créé pour superviser les mines

Un nouveau poste ministériel chargé de superviser le secteur minier a été créé par Assimi Goïta.

Cette mesure renforce le contrôle direct de la présidence sur l'industrie aurifère très importante pour l’économie du pays. Le chef militaire malien a nommé Hilaire Bebian Diarra, un ancien cadre de la société canadienne Barrick Mining (ABX.TO) pour occuper ce poste.

Le ministre de ce secteur, aura le pouvoir de superviser la mise en œuvre de la politique minière, de contrôler le respect du code minier et d'examiner les rapports soumis par les titulaires de titres, responsabilités qui relevaient auparavant du ministère des Mines.

Hilaire Bebian Diarra est un spécialiste des sciences de la terre. Il a rejoint le gouvernement l’année dernière alors qu'il menait les négociations pour le contrôle du complexe Loulo-Gounkoto pour l’entreprise canadienne.

Ce ressortissant malien a été nommé conseiller spécial à la présidence lors du conflit acharné autour de la première mine d'or industrielle du Mali, alors que le gouvernement d'Assimi Goita faisait pression pour obtenir des taxes plus élevées et une plus grande participation de l'État dans les projets miniers.

Cette décision a été largement considérée comme un coup stratégique porté à la société minière canadienne.