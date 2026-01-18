Bienvenue sur Africanews

Ouganda : des partisans célèbrent la réélection de Museveni

Les partisans du président ougandais Yoweri Museveni célèbrent sa victoire à l'élection présidentielle à Kampala, en Ouganda, le samedi 17 janvier 2026.   -  
By Rédaction Africanews

avec AFP

Ouganda

Des milliers de partisans vêtus de jaune ont célébré la victoire du président Yoweri Museveni à Kampala, chantant et agitant des drapeaux pour marquer sa réélection.

Ces rassemblements suivent de quelques heures le rétablissement partiel des services internet, qui avaient été suspendus pendant quatre jours par le gouvernement, pour limiter la propagation de la désinformation, durant les élections.

Jane Atuku, travailleuse humanitaire de 26 ans, a expliqué son soutien au président en soulignant son parcours éducatif : « J’ai pu accéder à l’éducation et j’ai bénéficié du système d’enseignement universel gratuit, de l’école primaire jusqu’à l’université. » Pour elle, le président Museveni a contribué à ouvrir des opportunités pour les jeunes Ougandais.

Annet Muigyaala, chef cuisinière de 38 ans, a mis en avant la stabilité instaurée par le président : « Le président Museveni est un dirigeant compétent depuis trente-cinq ans. Depuis ma naissance, je n’ai jamais été témoin de guerres en Ouganda. Il a instauré la paix, construit des logements pour tous et nous a permis de prospérer. Toutes les femmes ont désormais la possibilité d’exercer une activité professionnelle. »

Malgré ces célébrations, de petites manifestations ont été dispersées par la police dans certains quartiers, selon des journalistes de l’AFP. Les élections ont été marquées par une faible participation et un important déploiement des forces de sécurité, le gouvernement cherchant à prévenir des incidents similaires à ceux observés récemment dans la région.

George Nyombi Thembo, directeur exécutif de la Commission ougandaise des communications, a précisé que les restrictions sur les réseaux sociaux restent temporaires pour protéger l’ordre public et limiter les risques de désinformation et de violence.

