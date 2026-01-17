Présidentielle en Ouganda : la police dément l’arrestation de Bobi Wine

Le chef de l’opposition ougandaise, Bobi Wine, a déclaré samedi 17 janvier avoir échappé le jour même à une intervention des forces de sécurité à son domicile, au moment où le pays attend l’annonce imminente des résultats définitifs de l’élection présidentielle.

Dans un communiqué publié sur le réseau social X, l’opposant a indiqué ne plus se trouver chez lui. « Je tiens à confirmer que j’ai réussi à leur échapper. Actuellement, je ne suis pas chez moi, bien que ma femme et d’autres membres de ma famille soient toujours assignés à résidence », a-t-il affirmé, ajoutant se savoir activement recherché et prendre des mesures pour assurer sa sécurité.

Ces déclarations interviennent après des informations contradictoires diffusées plus tôt dans la journée. Le parti de Bobi Wine, la Plateforme d’unité nationale (NUP), avait affirmé qu’un hélicoptère militaire avait atterri dans sa résidence et que l’opposant avait été emmené de force vers une destination inconnue. Ces affirmations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante et ont été démenties par les autorités.

La police ougandaise a assuré que l’opposant n’était pas détenu. Son porte-parole, Kituuma Rusoke, a déclaré que Bobi Wine « n’est pas en état d’arrestation », tout en reconnaissant un déploiement visible des forces de sécurité autour de sa résidence. Selon lui, ce dispositif s’inscrit dans une stratégie préventive plus large visant les zones considérées comme sensibles par les services de renseignement.

La police a également indiqué avoir instauré des points de contrôle afin d’éviter que la résidence de l’opposant ne serve de lieu de rassemblement susceptible, selon elle, d’inciter à la violence.

Figure centrale de l’opposition face au président sortant Yoweri Museveni, au pouvoir depuis quarante ans, Bobi Wine avait indiqué plus tôt avoir été assigné à résidence à l’issue du scrutin. L’élection s’est déroulée dans un contexte de forte présence sécuritaire et de coupure de l’accès à Internet, toujours en vigueur samedi.

Selon l’ONG Amnesty International, au moins 400 partisans de Bobi Wine ont été arrêtés durant la campagne électorale. L’Organisation des Nations unies a, de son côté, dénoncé un scrutin marqué par « une répression et une intimidation généralisées ». Plusieurs incidents violents ont par ailleurs été signalés après le vote, donnant lieu à des versions divergentes entre autorités et opposition.