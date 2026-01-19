Inondations : l'Afrique du Sud déclare l'état de catastrophe nationale

Afrique du Sud
L’Afrique du Sud a déclaré dimanche l'état de catastrophe nationale en raison des inondations meurtrières.
La décision du Centre national de gestion des catastrophes doit permettre au gouvernement de coordonner la riposte. Alors que les intempéries ont déjà coûté la vie à au moins 30 personnes. Avec comme épicentre, les provinces du Mpumalanga et du Limpopo.
Dans cette province, les dégâts causés par les pluies torrentielles sont estimés à plus de 200 millions de dollars. De nombreuses maisons sont submergées, les routes se transforment en torrents, tandis que des rivières sortent de leur lit.
Des conditions météorologiques extrêmes qui ont provoqué la fermeture du parc Kruger et l'évacuation de centaines de touristes et de membres du personnel. Le parc devrait rouvrir ses portes aux visiteurs.
Outre l’Afrique du Sud, le Mozambique et le Zimbabwe sont aussi touchés par les intempéries. Dans ces trois pays, plus de 100 personnes sont mortes depuis le début des pluies à la fin de l’année dernière.
