Égypte : plusieurs régions confrontées à de fortes pluies

Mercredi, des pluies intenses accompagnées d'orages et de vents violents ses sont abattus sur le Caire et Gizeh, conformément aux prévisions météorologiques publiées la veille.

Les averses soudaines ont rapidement inondé les rues et perturbé la vie quotidienne des habitants.

Les autorités ont renforcé le niveau d'alerte suite aux annonces météorologiques alors que certaines localités viennent de subir des conditions extrêmes.

L'Agence météorologique égyptienne a mis en garde contre une instabilité généralisée à l'échelle nationale, avec des précipitations abondantes et parfois orageuses susceptibles de provoquer des crues soudaines dans certaines parties du Sinaï, dans la chaîne montagneuse de la mer Rouge, ainsi que le long des golfes de Suez et d'Aqaba.

Les pluies devraient également s'étendre au delta du Nil et aux gouvernorats côtiers du nord.