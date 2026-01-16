Tanzanie : Suluhu Hassan "regrette" la coupure d'internet lors des élections

Samia Suluhu Hassan, la présidente tanzanienne, est revenue sur la coupure d'Internet qui a duré six jours, alors que le pays connaissait ses pires violences postélectorales. Des propos tenus ce jeudi lors d’une rencontre avec les diplomates et les ressortissants étrangers vivant en Tanzanie.

Devant les invités du jour, la présidente a exprimé sa "sympathie" et a déclaré que le gouvernement veillerait à ce que de tels événements ne se reproduisent plus jamais. Elle a aussi imputé la responsabilité aux étrangers et indique que de nombreux jeunes qui avaient été arrêtés ont été gracié, affirmant qu'ils avaient agi sous la pression de leurs pairs.

Hassan a défendu son administration, affirmant que les mesures avaient été prises pour préserver l'ordre constitutionnel et protéger les citoyens.

"Je vous assure que nous resterons vigilants pour garantir votre sécurité et empêcher que de tels événements ne se reproduisent", a déclaré la présidente aux diplomates jeudi.

"Nous reconnaissons les défis posés par les troubles et les violences survenus le jour des élections et peu après. Notre réponse était essentielle pour maintenir l'ordre constitutionnel et assurer la sécurité de tous les citoyens et de la communauté diplomatique", a-t-elle affirmé. "J'ai moi-même gracié 1 787 condamnés liés aux troubles et aux violences du 29 octobre dernier."

En octobre 2025, Samia Suluhu Hassan remportait les élections d'octobre avec plus de 97 % des voix. Les candidats des deux principaux partis d'opposition ont été interdits de se présenter tandis que le principal leader de l'opposition du pays est resté en prison, accusé de trahison.

Les observateurs étrangers ont déclaré que les élections n'avaient pas respecté les normes démocratiques, car des figures clés de l'opposition en avaient été exclues.

Des violences ont éclaté le jour du scrutin et se sont poursuivies pendant plusieurs jours, alors qu'Internet était coupé et que la police menait une répression sévère qui a fait des centaines de morts, selon des groupes de défense des droits humains.

Depuis les élections d'octobre, la Tanzanie a mis en place une commission d'enquête chargée d'examiner les violences qui ont fait des centaines de morts et détruit des biens d'une valeur de plusieurs millions de shillings dans un pays qui connaissait un calme relatif depuis des décennies.