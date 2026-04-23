Tanzanie : 518 morts dans les violences électorales, selon le gouvernement

Les violences électorales survenues l'année dernière en Tanzanie ont fait au moins 518 morts, a déclaré jeudi une commission d'enquête mise en place par le gouvernement.

Les chiffres annoncés s'avèrent bien inférieur aux estimations de l'opposition. La présidente Samia Suluhu Hassan a été déclarée vainqueur du scrutin du 29 octobre avec 98 % des voix, après que des figures de proue de l'opposition ont été écartées de la course.

L'élection a déclenché plusieurs jours de manifestations à travers le pays, qui ont été brutalement réprimées par les forces de sécurité.

La commission, présidée par l'ancien président de la Cour suprême Mohamed Chande Othman, a indiqué que le bilan pourrait encore évoluer si les autorités confirmaient l'existence d'autres sépultures non signalées.

Dans ses conclusions présentées à la présidente Samia Suluhu Hassan, la commission a indiqué que 490 des personnes décédées étaient des hommes, 28 des femmes et 21 des enfants.

Elle a en outre souligné que la plupart des décès étaient « non naturels », 121 personnes étant décédées à l'hôpital alors qu'elles y étaient soignées pour des blessures.

Le juge Othman a déclaré que les événements du 29 octobre ne pouvaient pas être qualifiés de manifestations pacifiques.

« Ce qui s'est passé le 29 octobre n'était pas des manifestations pacifiques, mais des actes de violence », a-t-il déclaré.

Le rapport indique qu'aucune notification officielle n'a été adressée à la police avant les troubles, comme l'exige la loi, et ajoute que les violences ont eu lieu un jour où des élections générales étaient prévues, portant ainsi atteinte au droit des citoyens de participer au processus démocratique.

La commission a fondé ses conclusions sur des entretiens menés auprès des victimes, des services de sécurité et du personnel médical, ainsi que sur l'examen de documents officiels.