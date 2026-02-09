Tanzanie : réouverture de Kariakoo, le plus grand marché d’Afrique de l’Est

Près de cinq ans après un incendie ravageur, le marché de Kariakoo à Dar es Salam rouvre ses portes. La cérémonie d’inauguration a eu lieu ce dimanche 6 février en présence de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan.

Au cours de l'événement, la présidente a abordé la controverse entourant l'incendie du 10 juillet 2021. Samia Suluhu Hassan parle d’un acte criminel visant à détruire des preuves de mauvaise gestion financière. Elle appelle désormais à bâtir un marché qui répond aux normes internationales.

"Les produits vendus ici ne seront pas seulement utilisés par les Tanzaniens, mais aussi par les étrangers des pays voisins. C'est pourquoi j'exhorte le Bureau tanzanien des normes (TBS) à veiller à ce que les produits vendus sur ce marché répondent aux normes internationales afin que Kariakoo puisse être reconnu à l'échelle internationale", a-t-elle déclaré.

Cette fois-ci, une directive a été émise pour garantir la transparence dans l'attribution des emplacements de stands, un processus entaché par la corruption par le passé.

Contributeur majeur à l'économie de Daar El Salam, et de toute la Tanzanie, le marché de Kariakoo est aussi une institution commerciale majeure en Afrique de l’Est et centrale. Conçu par l'architecte tanzanien Beda Amuli, Kariakoo a ouvert ses portes en 1975.