Tanzanie : rapatriement massif de réfugiés burundais

La Tanzanie accélère le rapatriement des réfugiés burundais présents sur son territoire. Selon les autorités du Burundi, plus de 100 000 personnes devraient être renvoyées dans leur pays d’ici juin, dans le cadre d’un accord conclu entre les deux États.

D’après le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, près de 142 000 Burundais vivaient encore fin 2025 dans les camps de Nduta et Nyarugusu, après avoir fui des années de conflit, de répression politique et de difficultés économiques.

Mais plusieurs réfugiés affirment être contraints de quitter les camps. Ils évoquent la destruction de leurs habitations et de certaines infrastructures, notamment des églises, ainsi que la fermeture d’écoles et de centres de santé. Des témoignages font également état d’opérations menées sous la supervision des forces de sécurité tanzaniennes.

Le HCR dit avoir exprimé sa profonde inquiétude face aux mesures prises dans les camps, estimant qu’elles exercent une forte pression sur les réfugiés pour qu’ils s’inscrivent au programme de retour.

Depuis le début de l’année, environ 28 000 personnes ont déjà regagné le Burundi. Les autorités burundaises affirment que le pays est désormais stable et que ces retours sont volontaires.

Mais plusieurs organisations de défense des droits humains alertent sur les risques encourus par certains réfugiés une fois de retour dans leur pays.