Tanzanie : rapatriement massif de réfugiés burundais

Burundi
La Tanzanie accélère le rapatriement des réfugiés burundais présents sur son territoire. Selon les autorités du Burundi, plus de 100 000 personnes devraient être renvoyées dans leur pays d’ici juin, dans le cadre d’un accord conclu entre les deux États.
D’après le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, près de 142 000 Burundais vivaient encore fin 2025 dans les camps de Nduta et Nyarugusu, après avoir fui des années de conflit, de répression politique et de difficultés économiques.
Mais plusieurs réfugiés affirment être contraints de quitter les camps. Ils évoquent la destruction de leurs habitations et de certaines infrastructures, notamment des églises, ainsi que la fermeture d’écoles et de centres de santé. Des témoignages font également état d’opérations menées sous la supervision des forces de sécurité tanzaniennes.
Le HCR dit avoir exprimé sa profonde inquiétude face aux mesures prises dans les camps, estimant qu’elles exercent une forte pression sur les réfugiés pour qu’ils s’inscrivent au programme de retour.
Depuis le début de l’année, environ 28 000 personnes ont déjà regagné le Burundi. Les autorités burundaises affirment que le pays est désormais stable et que ces retours sont volontaires.
Mais plusieurs organisations de défense des droits humains alertent sur les risques encourus par certains réfugiés une fois de retour dans leur pays.
Aller à la video
RDC : l’armée découvre un arsenal de milice en Ituri
00:52
Soudan : l'armée reprend le contrôle de Bara dans le Kordofan du Nord
01:11
Soudan du Sud : au moins 169 civils tués dans le nord, l'ONU appelle au calme
01:00
Frontière Pakistan-Afghanistan: civils touchés et escalade militaire en cours
01:00
Tirs croisés entre Afghanistan et Pakistan, des civils fuient la frontière
01:14
Soudan : le nombre de tués dans la guerre a plus que doublé en 2025